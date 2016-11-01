Депутаты Госдумы отказались от нерабочих поездок за границу

Депутаты Госдумы седьмого созыва внесли коррективы в план международной деятельности. Об этом заявил спикер Вячеслав Володин.

По его словам, приоритет был отдан целевым поездкам, «там, где ставятся определенные задачи, которые парламентская делегация должна решать». От поездок с целью посмотреть другие страны и пообщаться было решено отказаться.

Спикер также отметил, что Дума планирует рассмотреть поправки в регламент, касающиеся приоритетного права выступлений для лидеров фракций. «Все эти изменения связаны с повышением качества принятия законов. Нам важно, чтобы представители различных фракций могли высказывать свою точку зрения независимо от того, сколько депутатов во фракции», - цитирует Володина ТАСС.