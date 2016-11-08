Депутаты Госдумы будут лично отвечать на обращения граждан
В ближайшее время Госдума рассмотрит поправки в регламент, согласно которым депутаты должны будут лично рассматривать обращения граждан и подписывать ответы на них. Об это заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Он считает, что нововведение повысит ответственность депутатов за рассмотрение поступающих к ним обращений избирателей и качество работы парламентариев.
«Можно говорить будет с уверенностью, что каждое обращение дошло до своего депутата и он лично принимает участие в рассмотрении и лично подписывает ответ, а не помощник, аппарат», - цитирует Володина ТАСС.
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