Депутаты должны будут согласовывать встречи с избирателями

Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий встречи депутатов с избирателями без согласования.

Согласно документу, встреча депутата любого уровня - от муниципального до Госдумы - с избирателями должна проводиться в соответствии с законом о массовых мероприятиях.

Автор проекта, депутат от «Единой России» Ирина Белых пояснила, что новый законопроект направлен на публичные формы встреч с депутатами, которые требуют дополнительного правового регулирования в целях соблюдения общественного порядка.

На встречи с избирателями в специально отведенных для этого местах закон распространяться не будет, сообщает «Санкт-Петербург.ру».