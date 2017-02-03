Депутаты должны будут согласовывать встречи с избирателями
Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий встречи депутатов с избирателями без согласования.
Согласно документу, встреча депутата любого уровня - от муниципального до Госдумы - с избирателями должна проводиться в соответствии с законом о массовых мероприятиях.
Автор проекта, депутат от «Единой России» Ирина Белых пояснила, что новый законопроект направлен на публичные формы встреч с депутатами, которые требуют дополнительного правового регулирования в целях соблюдения общественного порядка.
На встречи с избирателями в специально отведенных для этого местах закон распространяться не будет, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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