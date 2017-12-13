Депутатов попросили отделить таксистов от «бомбил»

Представители движения «За безопасность» считают необходимым законодательно запретить частным извозчикам, работающим с интернет-агрегаторами, называть себя таксистами.

С таким предложением активисты обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину., сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

Лидер движения Дмитрий Курдесов объяснил инициативу тем, что онлайн-сервисы по заказу такси не контролируют водителей и техническое состояние их автомобилей. Поэтому работающие с ними частные извозчики («бомбилы») не должны приравниваться к таксистам, официально работающим в таксопарках.