Депутатов попросили отделить таксистов от «бомбил»
Представители движения «За безопасность» считают необходимым законодательно запретить частным извозчикам, работающим с интернет-агрегаторами, называть себя таксистами.
С таким предложением активисты обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину., сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
Лидер движения Дмитрий Курдесов объяснил инициативу тем, что онлайн-сервисы по заказу такси не контролируют водителей и техническое состояние их автомобилей. Поэтому работающие с ними частные извозчики («бомбилы») не должны приравниваться к таксистам, официально работающим в таксопарках.
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