Депутатам выделят миллионы на поездки по стране

В следующем году депутаты Госдумы будут ежемесячно получать по одному миллиону рублей на поездки в регионы.

Глава думского комитета по регламенту Ольга Севастьянова пояснила, что средства для этого удалось изыскать благодаря депутатам, которые брали отпуск за свой счет, сообщает Ura.ru со ссылкой на РБК. Она добавила, что дополнительные средства из бюджета на транспортные расходы парламентариев выделяться не будут.

Общая смета расходов депутатов на транспорт станет известна после того, как они утвердят смету на будущий год.

В середине текущего года Дума увеличила лимит средств на оплату транспорта депутатам с 700 до 830 тысяч рублей.