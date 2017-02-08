Депутатам Рады запретили выступать на русском языке в стенах парламента

Председатель украинского парламента прервал выступления депутатов-оппозиционеров за то, что они говорили на русском языке.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал всех парламентариев к уважению государственного украинского языка и только его использовать во время дискуссий в стенах парламента, сообщает ТАСС.

Парубий также остановил выступления депутатов из «Оппозиционного блока» Александра Долженкова и Наталии Королевской, напомнив о конституции, в которой украинский провозглашен государственным языком.