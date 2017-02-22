Депутата Заксобрания Ленобласти заменили картонной копией
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области от «Единой России» Владимир Петров попытался скрыть свое отсутствие на очередном заседании регионального парламента 22 февраля, усадив в зале свою копию из картона.
Как отмечается в сообщении, коллеги парламентария возмутились выходкой отсутствующего Петрова, однако вице-губернатор Ленобласти по ЖКХ Олег Коваль отстоял изображение и на некоторое время усадил его рядом с собой.
По словам Петрова, он пропустил заседание Заксобрания по уважительной причине, отметив, что в конце декабря прошлого года сломал ногу. Депутат также объяснил корреспонденту Regnum, что в присутствие своей картонной копии на заседании он вложил три смысла: утилитарный, репутационный и морализаторский.
- Хотел продемонстрировать, что можно делать новости и из своего отсутствия. Кроме того, это сигнал, что надо общаться, разговаривать, чтобы парламент не превращался в место для картонных депутатов, — пояснил Владимир Петров.
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