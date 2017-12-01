Сын депутата Госдумы получил новый срок в США

Осужденного в США сына депутата Госдумы России Валерия Селезнева – Романа признали виновным еще по двум эпизодам.

Сына парламентария осудили за скупку информации по кредитным картам и взлом сети финансовой организации, приговорив к 14 годам лишения свободы. Согласно данным Минюста США, новый тюремный срок не будет суммироваться с ранее назначенным, передает Ura.ru.

В апреле Селезнева приговорили к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество. Кроме того, ему назначили штраф в размере 52 миллионов долларов.