Сын депутата Госдумы получил новый срок в США
Осужденного в США сына депутата Госдумы России Валерия Селезнева – Романа признали виновным еще по двум эпизодам.
Сына парламентария осудили за скупку информации по кредитным картам и взлом сети финансовой организации, приговорив к 14 годам лишения свободы. Согласно данным Минюста США, новый тюремный срок не будет суммироваться с ранее назначенным, передает Ura.ru.
В апреле Селезнева приговорили к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество. Кроме того, ему назначили штраф в размере 52 миллионов долларов.
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