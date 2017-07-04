Депутат выступил против приезда в Омск Надежды Бабкиной

Омский парламентарий Виктор Стручаев призвал мэра города пересмотреть приглашение Надежды Бабкиной на празднование Дня города.

По его мнению, выступление в городе артистов, не пользующихся популярностью у современной молодежи, является одним из факторов ее оттока.

«Казалось бы, ничего не значащие решения, как проведение концертов непопулярных групп, не вызывающих интерес у молодежи, не добавляют оптимизма. Они смотрят на другие города, идущие в ногу со временем, и принимают решение о переезде, расценивая совокупность факторов», - цитирует «ФедералПресс» депутата.

Стручаев отметил, что в первой половине прошлого года из Омска уехали около 12 тысяч человек. Сославшись на исследования экспертов, он пояснил, что молодежь покидает города по причине низких зарплат, отсутствия возможностей для трудоустройства и неразвитой социальную инфраструктуру.

Обращение к мэру депутат разместил в открытом доступе и попросил градоначальника дать на него публичный ответ.

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