Депутат Верховной рады показал последнее SMS от Дениса Вороненкова

Советник министра внутренних дел, депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко показал SMS-сообщение, которое ему прислал Денис Вороненков за несколько минут до смерти.

В эфире украинского телеканала «112 Украина» он сообщил, что смерть бывшего российского депутата наступила в 11:23, а за пару минут до этого он написал Геращенко: «Главред вчера был в восторге и сказал, что на одном дыхании читается». На это сообщение Геращенко ответил одобрением, после чего ответа от Вороненкова уже не последовало, он был убит, пишет «Коммерсант».

Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта. Убийца Павел Паршов позже скончался от полученных в ходе перестрелки с телохранителем ранений.

Российский Следственный комитет расследует дело вместе с украинским. В начале июля генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в скором времени убийство будет раскрыто.