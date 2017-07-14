Депутат Верховной рады ранен в Донбассе

Депутат Верховной рады от «Народного фронта» Евгений Дейдей получил ранение в Донбассе, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

По ее словам, Дейдей получил осколочное ранение. Его доставят в Красноармейский военный госпиталь.

Представитель Генпрокуратуры уточнила, что депутат был ранен в районе Авдеевской промзоны.

В конце июня в результате подрыва автомобиля в Константиновском районе Донецкой области погиб сотрудник Службы безопасности Украины, сообщает RT.

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