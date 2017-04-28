Депутат Верховной рады обвинен в государственной измене

Депутата Верховной рады от фракции «Народный фронт», советника главы МВД Антона Геращенко обвинили в государственной измене из-за высказанного им предложения сдать Севастополь в аренду России.

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Антона Геращенко.

Речь идет о публикации Геращенко в 2015 году в Facebook сообщения с предложением после соответствующих изменений в законодательстве отдать России в платную аренду Севастополь на 30-40 лет, сообщает ТАСС.

Антон Юрьевич Геращенко — украинский политический деятель, внештатный советник министра внутренних дел Украины с 25 марта по 20 ноября 2014 года. Член коллегии Министерства внутренних дел Украины. Депутат Верховной Рады Украины.

7 октября 2015 года призвал пользователей сайта «Миротворец» размещать «все известные данные» о российских военных, участвующих в операции в Сирии, чтобы «игиловцы и их собратья в России, которых немало на Кавказе, смогли потом их найти и отомстить по канонам Шариата.

Следственный комитет РФ возбудил против Геращенко уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).

Геращенко в ответ обвинил СК РФ во лжи и заявил, что «призывал и призываю фиксировать преступления» руководства России «как против украинского, так и против сирийского и других народов», ибо Россия «в Сирии на самом деле не борется с террористической организацией ИГИЛ», а уничтожает силы умеренной сирийской оппозиции, борющейся с режимом Башара Асада и поддерживаемой в своей борьбе США и ЕС.

За год до этого, по словам депутата, в РФ «начали расследовать больше года назад, по факту моего участия в формировании добровольческих батальонов милиции и Нацгвардии, во многом благодаря которым нам удалось отстоять Украину от полного распада и хаоса».