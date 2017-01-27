Депутат сирийского парламента рассказал о попытке Эр-Рияда его подкупить

Власти Саудовской Аравии ведуь подрывную работу в Сирии путем подкупа шейхов сирийских племен. Им предлагают деньги, чтобы те выступали против действующего правительства страны. Такое заявление сделал депутат сирийского парламента Мухаммед Хейр Джасим ан-Надир.

- К большому сожалению, некоторые племена встали на сторону, противную правительству, и уехали на север-восток страны. Шейхи этих племен поехали в Саудовскую Аравию, чтобы поправить свое финансовое положение, а не положение своей страны, — сообщил он РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, Саудовская Аравия лично ему предлагала деньги, чтобы он выступил против своей родины и противостоял сирийскому правительству. Депутат пояснил, что это предложение ему сделали в доме сирийского посла в Эр-Рияде Махди Дахалалла.

- Нас искушали домами и деньгами. Давали пустой чек, в который можно вписать любую сумму, если мы объявим о нашем развороте. Но, как говорится, кто внутри добр, тот делает добро для своей страны, для своего народа. Никто не может отделиться от своего народа. Человеку не свойственно бросать свою родину. Мы с Сирией, с нашей землей, с отважной сирийской армией, — заявил ан-Надир.