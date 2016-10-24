Депутат Савченко сравнила Верховную раду с «болотом»

Верховная рада не поле боя, а «болото», в котором нет смысла «трепыхаться», потому что тогда ты только больше в нем вязнешь. Такое заявление сделала депутат от фракции «Батикивщина» Надежда Савченко.

- На болото больше. Не с кем драться. Знаете, когда ты дерешься, ты хотя бы получаешь сопротивление, ощущаешь какую-то силу противника и ощущаешь силу в себе. А есть болото — ты попадаешь, и чем больше ты его месишь, тем больше вязнешь. Трепыхаться там бесполезно, — цитирует РИА «Новости» ответ Савченко на вопрос, похожа ли Рада на поле боя в эфире эстонского телеканала ETV+.

Осужденная в РФ за пособничество убийству, но помилованная указом президента РФ Савченко призналась, что в последнее время пропускает много заседаний в парламенте, потому что в нем «не происходит правильных процессов».

По ее словам, она наблюдает за работой Рады со стороны и изучает мировые практики, которые можно было бы применить на Украине. Однако пока с этим трудно, поскольку в США и Европе действуют единые для всех законы, а на Украине законы не работают, и все об этом знают.

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