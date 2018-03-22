Депутат Рады заявил о потере Украиной суверенитета

По мнению украинского парламентария Евгения Мураева, Киеву следует признать потерю страной своего суверенитета.

Депутат заявил, что Украина отдала его своим заокеанским спонсорам, а власти страны, замалчивая это факт, выглядят смешно. По его словам, Киев продолжает обманывать граждан, тогда как всему миру правда давно известна.

Ранее сообщалось, что украинский кабмин принял решение полностью прекратить экономическое сотрудничество с Россией. Эксперты полагают, что таким образом Киев надеется привлечь внимание инвесторов с Запада, сообщает НСН.