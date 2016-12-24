Депутат рады Украины обвинил Порошенко в коррупции со страниц журнала Time

Журнал Time опубликовал статью депутата Верховной рады Александра Онищенко о коррумпированности президента Украины Петра Порошенко.

- Я, избранный член украинского парламента, лично был свидетелем вовлеченности Петра Порошенко в коррупцию в массовых и беспрецедентных масштабах, — цитирует «РИА Новости» слова Онищенко.

Украинский депутат также обвинил Порошенко в получении откатов в сотни миллионов долларов с каждого контракта, угрожая преследованием.

По словам Онищенко, он стал объектом уголовного преследования после рассказа о преступной деятельности Порошенко.

Ранее Онищенко заявил, что передал американским спецслужбам записи разговоров с Порошенко, на которых президент Украины распоряжается «купить» голоса депутатов Рады для принятия необходимых решений.

Онищенко обвиняется на Украине в хищении госимущества в особо крупных размерах, однако депутат покинул страну. Кроме того, он обвиняется в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации на Украине.

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