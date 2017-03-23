Депутат Рады считает пожар на складе боеприпасов в Балаклее попыткой скрыть хищения

Пожар на военном складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области мог быть организован самими руководителями, чтобы скрыть многочисленные хищения. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич.

- Невольно хочется провести параллель между событиями в Балаклее и тем, что в свое время произошло в Новобогдановке Запорожской области, где в 2004-2005 годах произошли взрывы на военной базе. Тогда во время расследования обстоятельств взрыва артиллерийских снарядов на военной базе одной из основных версий был умышленный подрыв с целью скрытия хищений. Я бы не исключал эту версию и в случае, который имеет место сегодня в Харьковской области, - цитирует Шуфрича ТАСС.

По словам депутата, «очень удобно украсть и продать большое количество вооружения, инсценировать подрыв и скрыть следы преступления».

- Уполномоченные службы должны отработать данную версию, как главную и первоочередную, - подчеркнул политик.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал убийство бывшего российского депутата Дениса Вороненкова в центре Киева «актом государственного терроризма со стороны России» и выразил уверенность, что это преступление не случайно произошло в один день с пожаром на складе боеприпасов в Харьковской области.