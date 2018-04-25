Депутат Рады предсказал нападение России на Украину

Депутат Верховной рады Антон Геращенко считает, что риск вооруженной агрессии со стороны России возрастет в десятки раз, если Москва перестанет нуждаться в Украине как территории для транзита газа.

По мнению парламентария, Украине следует сохранить зависимость от РФ в данной сфере. В противном случае, она лишится дохода от транзита топлива в Европу, а газотранспортная система превратится в металлолом.

Этот прогноз может стать реальностью, если будет построен «Северный поток-2», уверен Геращенко. Он призвал США отговорить европейские страны от сотрудничества с Россией в реализации данного проекта и ввести санкции против компаний, желающих стать подрядчиками строительства газопровода, сообщает телеканал «360» со ссылкой на украинские СМИ.