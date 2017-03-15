Депутат Рады предрек полную потерю Украиной Донбасса

Депутат Верховной Рады от фракции «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем считает, что решение Киева о прекращении торговых отношений с ДНР и ЛНР вконечном итоге приведет к полной потере Донбасса.

На своей странице в Facеbook он написал, что вслед за восстановлением производства на национализированных предприятиях начнется обустройство новой жизни. Парламентарий полагает, что российский бизнес приобретет ряд активов в ДНР и ЛНР и станет воспринимать данную территорию как актив, о котором необходимо заботиться.

«Ответственность за все это несут как те, кто в угоду интересам своего электората (а кто банально - кошелька) использовал настроение людей, чтобы устроить блокаду, так и те, кто три года не могли найти в себе смелость говорить с людьми прямо, убеждать и пояснять природу взаимоотношений с неконтролируемыми территориями», - заключил депутат.