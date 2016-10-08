Депутат Рады предложил работающим в России украинцам не возвращаться на родину

Народный депутат Украины Владимир Парасюк посоветовал гражданам своей страны, уехавшим на заработки в Россию, не возвращаться на родину. Парламентарий считает неправильным украинцам ездить в Россию зарабатывать деньги.

«Сколько бы денег там не заработали и привезли бы в Украину, я это никогда не приму по одной простой причине: мы уже десятки людей потеряли во время борьбы против этого врага», - сказал Парасюк в эфире украинского телеканала «112».

Как напоминает украинское издание «Газета», 3 октября председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил поднять вопрос об отмене безвизового режима с Россией и расширить санкции против Москвы.