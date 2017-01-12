Депутат Рады пообещал провести парад украинской армии на Красной площади в Москве

Украинская армия настолько могущественна и сильна, что вскоре проведет парад на Красной площади в Москве. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Андрей Тетерук в прямом эфире телеканала «112 Украина».

- Наши украинцы являются сильными воинами. Я искренне считаю, что мы еще проведем парад на Красной площади. Это будет уместным, – цитирует Тетерука «Лайф».

Представители украинской власти не впервые анонсируют проведение военных парадов на российских территориях. Так, бывший министр обороны страны обещал провести парад в «украинском Севастополе».

Между тем Вооруженные силы Украины несколько раз продемонстрировали «силу и могущество» во время военной операции в Донбассе, где армейские подразделения в массовом порядке попадали в разного рода «котлы».

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