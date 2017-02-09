Депутат Рады обвинила РФ в ухудшении отношений между Украиной и Польшей

Депутат Верховной Рады Ирина Фриз считает, что усиление антиукраинских настроений в Польше провоцирует Россия.

По словам парламентария, РФ стремится создать «негативный информационный фон» в Польше в отношении ее страны и соотечественников, а также испортить впечатление о поляках на Украине. При этом депутат заявила, что Москва ведет «системную работу» в данных направлениях, привлекая к ней правых радикалов.

«В Киеве и, по моему глубокому убеждению, в Варшаве прекрасно понимают, кто стоит за этими «медвежьими" шагами и провокациями», - цитирует РИА «Новости» запись в Facebook Фриз, которая впоследствии была удалена.

В качестве примера она привела недавнее нападение на польское консульство во Львове.