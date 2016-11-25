Депутат Рады назвал ложью и псевдопатриотизмом отказ «Нафтогаза» закупать газ в РФ

По словам депутата Верховной рады от «Оппозиционного блока» Юрия Павленко, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев лжет, когда заявляет, что Украина в течение последнего года не закупает газ в России, поскольку она его покупает у посредников, но намного дороже.

- Когда «Нафтогаз» сообщает о том, что мы не покупаем российский газ, это намеренная ложь. Мы его закупаем, только по реверсу у посредников и дороже. Подобная позиция – это псевдопатриотизм, который дорого обходится украинцам. Когда мы платим по 6,5 тысячи гривен за тысячу кубометров газа, четверть цены – это оплата псевдопатриотизма нынешней власти, которая не хочет покупать газ напрямую у «Газпрома», - цитирует Павленко ТАСС.

- Если газ напрямую от «Газпрома» дешевле, то надо покупать его напрямую у «Газпрома», а не покупать его же в Европе, делая вид, что мы не торгуем с Россией, - подчеркнул депутат.

Ранее в пятницу Коболев написал на своей странице в фейсбуке, что 25 ноября исполнился ровно год с того момента, как Украина перестала закупать газ в России.

По официальной информации, Украина закупает российский газ через посредников по 194 доллара за тысячу кубометров, в то время как «Газпром» предлагал покупать голубое топливо напрямую по 167,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Таким образом, только в третьем квартале 2016 года украинское правительство переплатило за газ около 95 миллионов долларов.

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