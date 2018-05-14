Депутат Рады агитирует коллег за импичмент президента Украины
Украинский парламентарий Юрий Деревянко начал сбор подписей в Верховной раде под проектом постановления об импичменте Петра Порошенко.
Деревянко является членом партии «Рух новых сил», созданной экс-главой Одесской области Михаилом Саакашвили. Своей акцией он реализует инициативу лидера партии.
Деревянко призывает подписывать проект постановления не только оппозиционных парламентариев, но и провластных, сообщает «Интерфакс».
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