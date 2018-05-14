Депутат Рады агитирует коллег за импичмент президента Украины

Украинский парламентарий Юрий Деревянко начал сбор подписей в Верховной раде под проектом постановления об импичменте Петра Порошенко.

Деревянко является членом партии «Рух новых сил», созданной экс-главой Одесской области Михаилом Саакашвили. Своей акцией он реализует инициативу лидера партии.

Деревянко призывает подписывать проект постановления не только оппозиционных парламентариев, но и провластных, сообщает «Интерфакс».