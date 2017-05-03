Депутат призвал москвичей не пропускать голосование по носу пятиэтажек

Зампредседателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев призвал жильцов столичных «хрущевок» не игнорировать голосование по программе реновации.

По его мнению, уважительных причин для неучастия может быть только две: хирургическая операция или смерть.

«Мало месячного срока, чтобы проголосовать? Это у многих позиция такая: мне на все наплевать, пусть без меня решают. Значит, надо считать, что он «за», - сказал парламентарий в интервью НСН.

Ранее сообщалось, что в предварительный список подлежащих сносу домов в Москве включены свыше 4,5 тысячи пятиэтажек. На голосование жильцам отводится месяц – с 15 мая по 15 июня. Для включения дома в программу реновации за это должны проголосовать две трети живущих в нем людей. Те, кто «промолчит» будут автоматически считаться согласными на снос.

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