Депутат предложила стимулировать рождаемость жильем

Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина читает, что семьям, в которых рождается третий ребенок, нужно бесплатно давать квартиры.

Свою идею она собирается вынести на обсуждение комитета в ближайшее время. «В стране есть деньги и их необходимо направить на детей», - сказала депутат «Парламентской газете». При этом она подчеркнула, что помощь многодетным семьям должна быть конкретной.

Ранее Росстат отметил снижение рождаемости в первом квартале текущего года более чем на 40 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.