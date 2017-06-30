Депутат предложила стимулировать рождаемость жильем
Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина читает, что семьям, в которых рождается третий ребенок, нужно бесплатно давать квартиры.
Свою идею она собирается вынести на обсуждение комитета в ближайшее время. «В стране есть деньги и их необходимо направить на детей», - сказала депутат «Парламентской газете». При этом она подчеркнула, что помощь многодетным семьям должна быть конкретной.
Ранее Росстат отметил снижение рождаемости в первом квартале текущего года более чем на 40 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
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