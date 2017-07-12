Депутат предложил вести выездной сбор для туристов

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров считает, что туристы, отправляющиеся на зарубежные курорты, должны платить выездной сбор, а тем, кто отправляется на российские – доплачивать.

«Люди должны быть поставлены в равные условия. Судя по всему, курортный сбор введут для граждан, отдыхающих на курортах внутри страны. Именно поэтому сбор для выезжающих за границу выглядит вполне логичной мерой», - рассказал он URA.RU. По словам депутата, средства от выездного сбора следует направлять на развитие отечественных курортов.

Туристам, которые предпочтут заморскому отдыху Крым или Алтай, парламентарий предлагает доплачивать по 100 рублей за каждый проведенный там день.

Эксперты сомневаются в эффективности инициативы депутата. По их мнению, государству следует вкладывать средства в инфраструктуру отечественных курортов и принимать меры к удешевлению авиабилетов.