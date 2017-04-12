Депутат предложил способ удешевить депортацию мигрантов из России

Парламентарий Владимир Сысоев подготовил законопроект, в котором предложил возложить расходы по депортации мигрантов из России на них самих.

«Это позволит не только существенно снизить затраты федерального бюджета на указанные мероприятия, но и ускорит высылку джентльменов удачи к себе на родину», - пояснил депутат RT.

Согласно проекту, мигрантов, въезжающих в РФ, обяжут иметь полис обязательного страхования риска депортации или административного выдворения.

В Главном управлении по вопросам миграции МВД отметили, что из общего числа иностранцев, подлежащих выдворению из России, выезжают за собственный счет не более 45%. Расходы по депортации остальных несет государство. В случае принятия закона, страховая сумма на депортацию составит 100 тысяч рублей.