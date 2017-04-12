Депутат предложил способ удешевить депортацию мигрантов из России
Парламентарий Владимир Сысоев подготовил законопроект, в котором предложил возложить расходы по депортации мигрантов из России на них самих.
«Это позволит не только существенно снизить затраты федерального бюджета на указанные мероприятия, но и ускорит высылку джентльменов удачи к себе на родину», - пояснил депутат RT.
Согласно проекту, мигрантов, въезжающих в РФ, обяжут иметь полис обязательного страхования риска депортации или административного выдворения.
В Главном управлении по вопросам миграции МВД отметили, что из общего числа иностранцев, подлежащих выдворению из России, выезжают за собственный счет не более 45%. Расходы по депортации остальных несет государство. В случае принятия закона, страховая сумма на депортацию составит 100 тысяч рублей.
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