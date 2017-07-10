Депутат предложил снабжать россиян книгами в дорогу
Депутат Госдумы Василий Власов предлагает повышать образованность соотечественников, снабжая их литературными произведениями в дальних поездках.
Парламентарий подготовил законопроект, который предусматривает открытие библиотек на железнодорожных вокзалах. Согласно его замыслу, отправляющийся в дорогу пассажир, может взять с собой томик Пушкина или Чехова и сдать его в такую же библиотеку в пункте прибытия, сообщает НСН со ссылкой на RT.
В Союзе пассажиров России сомневаются в востребованности данной услуги, полагая, что пассажиры просто не захотят тратить время на выбор книг.
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