Депутат предложил штрафовать авиакомпании за овербукинг

В Госдуме предлагают ввести штрафы для авиаперевозчиков за продажу билетов в количестве, превышающем число мест в самолетах (овербукинг).

Автором инициативы выступил первый замглавы думского комитета по энергетике Игорь Ананских, который подготовил соответствующий законопроект.

Авиаперевозчики ввели практику продажи лишних билетов по той причине, что около 10% пассажиров опаздывают на самолет или отказываются от полета по каким-либо другим причинам. Однако, когда этого не происходит, «лишними» уже оказываются часть пассажиров. В таком случае компании предлагают им выбор между полетом следующим рейсом и возвратом денег.

Ананских предлагает перевозчиков штрафовать за овербукинг на сумму, в десять раз превышающую стоимость билета. При этом он отмечает, что привлечь их к ответственности будет весьма сложно, сообщает Nation News.