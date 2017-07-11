Депутат предложил принимать инвалидов в вузы в особом порядке

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, которые предусматривает прием абитуриентов-инвалидов в высшие учебные заведения без конкурса.

Автором документа является первый замглавы думского комитета по образованию коммунист Олег Смолин. Согласно его замыслу, в каждом вузе должна быть квота для зачисления абитуриентов с ограниченными физическими возможностями. Конкурс между ними будет проводиться только в том случае, если квота превышена.

Правом поступать по квоте парламентарий предлагает наделить детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, а также лиц, получивших инвалидность в результате военной травмы или заболевания во время прохождения службы, сообщает РИА «Новости».

По мнению депутата, принятие закона устранить дискриминацию в отношении инвалидов на право получения высшего образования.