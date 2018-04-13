Депутат предложил повысить штрафы за тонировку авто

Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков высказался за ужесточения наказания для водителей, нарушающих правила тонировки стекол автомобилей.

По его словам, нынешняя сумма штрафа в 500 рублей слишком мала и не пугает нарушителей, поэтому заказы в сервисах на тонировку только растут. Парламентарий считает, что сумму штрафа следует поднять в 10 раз.

«Это более солидные деньги, которые должны дисциплинировать автовладельцев», - цитирует Лысакова «Парламентская газета».

Законопроект о повышении штрафа депутат планирует внести на рассмотрение Думы в ближайшее время. Он добавил, что его идею уже поддержали в ГИБДД,

Ранее Лысаков предлагал лишать водительских прав за неправильную тонировку, но в правительстве сочли данную меру слишком суровым наказанием.

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Места: Россия
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