Депутат предложил поощрять иностранцев гражданством РФ

Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров считает, что гражданство России следует предоставлять иностранцам, приобретающим недвижимость в стране или открывающим здесь бизнес.

Свою инициативу он изложил главе МИД России Сергею Лаврову. При этом депутат уточнил, что для получения гражданства РФ иностранец должен будет приобрести недвижимость на сумму свыше 50 миллионов рублей. Что касается бизнеса, то он должен иметь социальную направленность, передает РИА «Новости». Кроме того, необходимо представить доказательства законности происхождения средств, вкладываемых в покупку недвижимости или открытие дела.

По словам Петрова, престиж России на международной арене растет, привлекательность ее гражданства для иностранцев повышается. Упростив условия его получения, можно будет привлечь в Россию новых людей. Они будут продвигать имидж России во всем мире.