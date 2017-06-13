Депутат предложил изменить правила опеки над детьми

Представитель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил отдавать детей под опеку третьим лицам только после полного отказа родственников от исполнения обязанностей опекуна.

По мнению депутата, сейчас часто предпочтение отдается постороннему человеку, который готов взять ребенка на безвозмездную опеку, а родственники, готовые опекать на возмездной основе, получают отказ.

«При этом часто приемные родители, взяв на попечение ребенка, впоследствии оформляют возмездную опеку и получают за него деньги», – заявил Вострецов, отметив, что родственники будут более ответственно относиться к воспитанию ребенка за денежное вознаграждение.

Кроме того, депутат предложил запретить брать в семью более трех приемных детей, если они не приходятся друг другу братьями и сестрами, сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на RT.