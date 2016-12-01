Депутат предлагает разрешить использовать бранные слова в искусстве
Депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров предложил разрешить использовать бранные слова при публичном исполнении произведений литературы, искусства, народного творчества на театрально-зрелищных и культурно-просветительских мероприятиях и в кино.
По его мнению, это часть русской культуры, запретить которую невозможно. При этом предлагается установить возрастное ограничение «18+», а наказание в виде штрафа должно быть в случае, если возрастное ограничение нарушается.
- Это нонсенс. Фактически, законодатель создал инструмент цензуры для определенного рода музыкантов», - подчеркнул Петров, в качестве примера отметив группу «Ленинград». Об этом сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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