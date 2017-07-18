Депутат предлагает отменить НДС на покупку золота

По мнению главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, высокий налог препятствует инвестициям в драгметаллы.

Россия занимает третье место по производству золота. ЦБ РФ является крупнейшим его покупателем среди центральных банков. Однако объем частных инвестиций в золото весьма скромен.

Препятствует инвестициям налог на добавленную стоимость (НДС). Дело в том, что в России налог на слитки является самым высоким в мире и составляет 18%, отмечает Аксаков в своей статье, опубликованной «Парламентской газетой». В большинстве зарубежных стран ставка налога либо нулевая, либо не превышает 5%. В России от налога освобождены золотые монеты, однако основным инструментом инвестирования являются все-таки слитки.

«НДС существенно влияет на увеличение комиссии при продаже слитков весом 20, 100 и 1000 грамм — она составляет в итоге от 26% до 31%, что делает инвестирование в золото экономически неэффективным», - пишет депутат. Опираясь на зарубежный опыт, он предлагает отменить налог. При этом делает акцент на то, что это уже сделали партнеры России по Таможенному союзу – Беларусь и Казахстан.

По мнению Аксакова, от отмены налога выиграют и государство, и граждане – поступления в бюджет возрастут, а россияне получат доступ к проверенному временем инструменту сохранения и приумножения средств.