Депутат обвинил Москву в мусорном коллапсе во Львове

Депутат Верховной рады Семен Семенченко обвинил «агентов Кремля» в превращении Львова в «мусорную столицу» Украины.

По его мнению, горы мусора выросли на улицах города в результате политического заговора, целью которого было создание проблем с вывозом и утилизацией отходов.

«Операция по превращению украинского Пьемонта в мусорную столицу не может быть только спецоперацией администрации Порошенко. Уничтожение всего украинского выгодно в первую очередь Путину. И для меня все это еще одно доказательство, на кого работает вся верхушка якобы украинской власти», — написал депутат на своей странице в Facebook.

По данным Life, горы бытовых отходов гниют под летним солнцем на 403 площадках Львова, Всего в городе скопилось более 9 тысяч тонн отходов.