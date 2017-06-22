Депутат обвинил Москву в мусорном коллапсе во Львове
Депутат Верховной рады Семен Семенченко обвинил «агентов Кремля» в превращении Львова в «мусорную столицу» Украины.
По его мнению, горы мусора выросли на улицах города в результате политического заговора, целью которого было создание проблем с вывозом и утилизацией отходов.
«Операция по превращению украинского Пьемонта в мусорную столицу не может быть только спецоперацией администрации Порошенко. Уничтожение всего украинского выгодно в первую очередь Путину. И для меня все это еще одно доказательство, на кого работает вся верхушка якобы украинской власти», — написал депутат на своей странице в Facebook.
По данным Life, горы бытовых отходов гниют под летним солнцем на 403 площадках Львова, Всего в городе скопилось более 9 тысяч тонн отходов.
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