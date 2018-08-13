Депутат Наталья Поклонская вышла замуж за борца с коррупцией
Депутат Государственной думы РФ и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская вышла замуж.
Отмечается, что свадьба состоялась в Крыму в минувшие выходные.
Гостями церемонии стали коллеги новобрачных, их родственники и друзья. Сама Наталья Поклонская отказалась комментировать журналистам свою личную жизнь.
Избранником зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции стал руководитель рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев, передает «URA».
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