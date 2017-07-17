Депутат Наталья Поклонская спела «Боже, Царя храни!»

В ночь с 16 на 17 июля прошел традиционный Царский крестный ход от Храма-на-Крови в Екатеринбурге.

В крестном ходе приняли участие делегации из Казахстана, Узбекистана, Новой Зеландии, а также представительница рода Романовых княгиня Ольга Куликовская-Романова и депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Участники хода, в том числе, около 10 тысяч паломников, исполнили гимн Российской империи «Боже, Царя храни!» и прошли пешком 21 км от Храма-на-Крови Екатеринбурга до монастыря святых Царственных страстотерпцев, расположенного в урочище Ганина яма в Свердловской области, сообщает ТАСС.

Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге по постановлению Уральского совета рабочих и крестьянских депутатов, который контролировали большевики.