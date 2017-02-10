Депутат Милонов поставил перед правительством вопрос о запрете на эротику
Виталий Милонов призвал закрыть все эротические масс-медиа в стране во время заседания Госдумы, где обсуждались правительственные поправки в закон о СМИ и в Налоговый кодекс, касающиеся процедуры регистрации СМИ.
«Имеет ли в принципе смысл оставлять налог на грех, на разврат?» - спросил Милонов. Он заявил, что нужно заботиться не о десятикратном увеличении сбора за «так называемые эротические СМИ», а вообще отказаться от их регистрации, сообщает РИА Новости.
Замминистру связи и массовых коммуникаций Алексею Волину депутат задал вопрос о том, возможно ли в принципе убрать эротические СМИ, «как бесполезные и вредные для нормального человека?».
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