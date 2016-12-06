Депутат КПРФ предложил лишать свободы за критику революции 1917 года

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подготовил законопроект, предусматривающий наказание за оспаривание результатов октябрьской революции 1917 года.

По замыслу депутата, за совершение данных действий виновных следует штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей либо лишать свободы на срок до трех лет. Если же оспаривание результатов революции и распространение заведомо ложных сведений и деятельности Красно Армии производится с использованием служебного положения или привлечением СМИ, то штраф уже составит до полумиллиона рублей, а срок лишения свободы – до пяти лет, сообщает агентство «Экономика сегодня».

По мнению автора инициативы, данные меры будут препятствовать попыткам создания альтернативной истории.