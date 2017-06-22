Депутат и журналист поспорили о маркировке телепрограмм

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести специальную маркировку для развлекательных программ, предупреждающую об отсутствии научного подтверждения подаваемой ими информации.

Он пояснил, что имеет в виду программы на российских телеканалах, в которых рассказывается о конце света, представителях внеземных цивилизаций и тому подобном.

Журналист Игорь Прокопенко назвал инициативу чушью. Он призвал парламентариев не заниматься охотой на ведьм на телевидении. По его словам, стремление к поискам лженауки снижает количество научных открытий.

Парламентарий, в свою очередь, пояснил, что хочет уберечь зрителей от «промывки мозгов». «Дело в том, что люди склонны верить средствам массовой информации, недаром их называют «четвертой властью»… Нужно делать так, чтобы люди знали, что то, что иногда им показывают, мягко говоря, не проверено», - сказал депутат в интервью НСН.

Сухарев сделал акцент на том, что не призывает к запретам. Его инициатива носит только предупреждающий характер. Он добавил, что законопроект находится пока в стадии идеи, на рассмотрение в Думу может поступить примерно через месяц.