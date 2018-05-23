Депутат хочет приравнять велосипедистов к автолюбителям

Автором инициативы является Виталий Милонов. Он считает, что ее реализация будет во благо ка самим поклонникам двухколесного транспорта, так и пешеходам.

Он пояснил, что нередко велосипедисты грешат ездой по тротуарам в часы пик, лавируя между людьми. Это приводит к столкновениям и травмам.

Дабы избежать подобных инцидентов, депутат предлагает сделать велосипедистов полноценными участниками дорожного движения. По замыслу Милонова, они должны будут сдавать экзамен по правилам дорожного движения, проходить регистрацию, как водители легковых автомобилей и платить налоги, передает «Экономика сегодня».