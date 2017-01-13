Депутат Госдумы предложил приравнять соцсети к операторам связи

Представитель фракции ЛДПР Андрей луговой выступил с предложением приравнять социальные сети к операторам связи.

Свою инициативу он высказал в ходе обсуждения парламентариями в первом чтении законопроекта, посвященного онлайн-кинотеатрам, передает РИА «Новости».

«Уже вообще надо давно поставить вопрос, чтобы все эти соцсети стали операторами связи для того, чтобы к ним были совсем другие требования», - цитирует агентство депутата. По его мнению, это позволит предотвратить вербовку россиян, в том числе несовершеннолетних, представителями террористических группировок.