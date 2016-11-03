Депутат Госдумы Поклонская включила в список «извергов 20 века» Ленина и Гитлера
Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Государственной думы РФ седьмого созыва Наталья Поклонская объяснила опубликованный ею в блоге в LiveJournal пост, в котором она причислила к «извергам двадцатого столетия» Владимира Ленина, Льва Троцкого, Адольфа Гитлера и Мао Цзэдуна.
- У нас же свобода слова. Это мое личное сугубо мнение, гражданская моя позиция. Я не представляю здесь общественное какое-то мнение, — заявила Поклонская РИА «Новости».
Собеседница агентства подчеркнула, что ее пост не является выражением консолидированной позиции фракции «Единая Россия», а также не уточнила, почему в составленном ею списке отсутствуют Иосиф Сталин и другие не самые однозначные для оценок исторические персонажи.
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