Депутат Госдумы пожаловался на засилье особняков на Ай-Петри

В Крыму на плато Ай-Петри найдены многочисленные особняки, принадлежащие украинским олигархам.

Об этом Lenta.ru сообщил депутат Госдумы, бывший вице-премьер Крма Руслан Бальбек. Он заявил: «Владельцы многомиллионных дворцов пустили в ход самые грязные приемы информационной войны. На сегодняшний день с их стороны наблюдается небывалая активность в медиапространстве Крыма».

22 мая на Ай-Петри начался снос незаконных торговых точек. Собственники помещений заявили, что ждут от властей Крыма новых земель для ведения торговли. В июле прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов дал распоряжение прокуратуре разобраться с незаконной торговле на плато, так как она приводит к ухудшению экологической обстановки из-за несоблюдения санитарно-гигиенических норм.

Ай-Петри является популярным местом для туристов на южном побережье Крыма.