Депутат Госдумы опроверг слухи о лагерях для политзаключенных в КНДР

Депутат Госдумы Казбек Тайсаев заявил, что в КНДР нет лагерей для политзаключенных, это американские «сказки» для дискредитации Пхеньяна.

Комментируя сообщения СМИ о наличии в Северной Корее пяти лагерей для политзаключенных, он сказал: «И уверяю вас - все это чушь собачья: ничего подобного там нет, никаких лагерей для политзаключённых нет и в принципе быть не может».

Тайсаев добавил, что не раз бывал в КНДР и видел гражданские и военные объекты.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн заявил о наличии в КНДР пяти лагерей, передает «Интерфакс». С инициативой обсудить ситуацию с правами человека в Северной Корее выступили США.

Делегация Госдумы во главе с Тайсаевым посетила КНДР в конце ноября – начале декабря.