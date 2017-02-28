Депутат Госдумы обосновал перенос Дня защитника Отечества

Существующий воинский праздник достался России в наследство от большевиков (в частности, наркомвоенмора Льва Троцкого) и не является русским национальным праздником. Логично возобновить традицию дореволюционного Дня памяти русского воинства, который отмечали в конце августа, считает депутат Госдумы Иван Сухарев.

Как пояснил депутат в комментарии для телекомпании RT, до революции в нашей стране отмечали День памяти русского воинства, учрежденный 29 августа 1769 года во время войны Российской Империи с Турцией и Польшей.

«Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом: этим мы продолжим славную российскую традицию и дадим дополнительный выходной в теплые летние дни», — отметил Иван Сухарев в комментарии для RT.

По словам депутата, он подготовил поправки в Трудовой кодекс России (ст. 112), согласно которым День защитника Отечества предлагается перенести на конец августа.

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