Депутат Госдумы РФ Дегтярев подтвердил гибель своего помощника Морозова в Сирии

Глава комитета по физической культуре, спорту и туризму Госдумы РФ Михаил Дегтярев подтвердил информацию о гибели в Сирии своего бывшего помощника Сергея Морозова.

По словам депутата, Морозов не был военным. Он много лет входил в ЛДПР и выдвигался в депутаты Самарской губернской думы.

- В последние годы он вернулся к своим корням, переехал на Кубань, он казак. Военным он точно не был, простой парень, семьянин. Несколько лет с ним связи не было. Знаю, что он уезжал добровольцем в Донбасс, стоял на стороне ополченцев ДНР, — рассказал Дегтярев РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, ему неизвестно, как Морозов попал в Сирию, но по некоторым данным, он погиб в бою с террористами под Пальмирой.

- Он не терпел лжи, всегда защищал слабых, чувство справедливости у него было обострено, — подчеркнул Дегтярев.

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