Депутат Европарламента обвинили в шпионаже в пользу Москвы

Европарламентария от венгерской партии «Йоббик» Белу Ковачу предъявлены обвинения в шпионаже в пользу другого государства.

Прокуратура Венгрии не уточняет, о какой именно стране идет речь, однако европейские СМИ считают, что имеется в виду Россия, сообщает «Интерфакс». Дело в том, что Ковач неоднократно контактировал с официальными лицами из РФ.

Депутата также подозревают в подделке документов, повлекшей значительные для Европарламента финансовые потери.