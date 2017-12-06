Депутат Европарламента обвинили в шпионаже в пользу Москвы
Европарламентария от венгерской партии «Йоббик» Белу Ковачу предъявлены обвинения в шпионаже в пользу другого государства.
Прокуратура Венгрии не уточняет, о какой именно стране идет речь, однако европейские СМИ считают, что имеется в виду Россия, сообщает «Интерфакс». Дело в том, что Ковач неоднократно контактировал с официальными лицами из РФ.
Депутата также подозревают в подделке документов, повлекшей значительные для Европарламента финансовые потери.
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